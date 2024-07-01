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        Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (9)

        KAMERAGÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYORBursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:00
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        Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (9)
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        KAMERAGÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

        "Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangını ile ilgili olarak olay yeri incelemesi, kamera, tanık araştırması yapılmakta, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Mevcut durum itibariyle tespit edilen herhangi bir hayati tehlike içerir yaralanma veya can kaybı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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