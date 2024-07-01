Bursa'da anız yangını, BUÜ kampüsünün de içinde olduğu ormana sıçradı (9)

KAMERAGÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Nilüfer ilçesinde başlayan orman yangını ile ilgili olarak olay yeri incelemesi, kamera, tanık araştırması yapılmakta, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Mevcut durum itibariyle tespit edilen herhangi bir hayati tehlike içerir yaralanma veya can kaybı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”