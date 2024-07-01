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        Babasını öldürüp, taziyelerini kabul eden sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

        BURSA'da kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babası Mustafa Demirel'i (60) öldürüp, cesedi bulununca gözyaşı dökerek taziyeleri kabul eden Hakan Demirel'in (34) yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:45
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        Babasını öldürüp, taziyelerini kabul eden sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        BURSA'da kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı babası Mustafa Demirel'i (60) öldürüp, cesedi bulununca gözyaşı dökerek taziyeleri kabul eden Hakan Demirel'in (34) yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada, öldürdüğü babasının kredi kartını alarak, cezaevinde giymek için kıyafet aldığını söyleyen Demirel, 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 9 Şubat 2023'te Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan Mustafa Demirel'in oğlu H.D., 3 gündür haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. 2 çocuk babası olan Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet ile ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, olay yerinde parmak izi alıp, Demirel'in cep telefonu kayıtlarını araştırdı. Polis, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi. Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Hakan Demirel, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi.

        'HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİNİ BULDUM'

        Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti. Çalıştığı iş yerinden kısa süre önce ayrıldığı için işsiz olduğunu söyleyen Demirel, "Uzun zamandır konuştuğum kız arkadaşım var. Onu çok seviyorum. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım babama ait tüfek ile kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum" dedi. Polis yaptığı araştırmada, Demirel'in babasının cesedini bulduğunu söylediği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'Babamı kim, neden öldürdü?' diye sorup, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiğini belirledi.

        'BANA KİMSE CANİ GÖZÜYLE BAKMASIN'

        Hakan Demirel hakkında 'Üst soya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada savunmasını yapan Demirel, önceki ifadelerini tekrar edip, "Babamı evlenmeme karşı çıktığı ve kız arkadaşıma küfrettiği için öldürdüm. Daha sonra suçumun ortaya çıkıp, tutuklanacağımı tahmin ettiğim için, babamın kredi kartı ile cezaevinde kullanmak için kendime kıyafet aldım. Babamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Ağabeyim beni aradı, babamı bulamadığını söyledi. Önce kayıp ilanı verdik, sonra eve gittik. Birlikte evin asma katına çıktık. Babam orada yatıyordu. Ağabeyim bana cani gözü ile bakacağı için babamı öldürdüğümü o anda söyleyemedim. Vicdan azabı çekiyorum. Bana kimse cani gözüyle bakmasın" diye konuştu.

        AVUKATTAN 'HAKSIZ TAHRİK' SAVUNMASI

        Sanık Avukatı Dilan Firik de "Müvekkilim, olay günü babasına uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı ile evlenmek istediğini söyleyince, çıkan tartışma neticesinde maktul öncelikle küfürler ederek, 'O kızla evlenemezsin demiş.' Tartışmanın büyümesi ile müvekkilimi demir çubukla yaralamış ve silahını eline almıştır. Müvekkil, babasından silahı alıp, kendisini öldüreceği düşüncesi ile haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir" dedi.

        Mahkeme heyeti, Hakan Demirel'i 'Üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapmayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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