Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Olay, saat 12.30 sıralarında Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Çevre Yolu istikametinden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kök'ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kök'ün öldüğünü tespit etti. Kök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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