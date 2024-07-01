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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        BURSA'dabariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücü Furkan Kök (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:25
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        Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        BURSA'dabariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücü Furkan Kök (31), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Çevre Yolu istikametinden Kestel yönüne giden Furkan Kök yönetimindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kök'ün sıkıştığı otomobilin motoru yerinden çıkıp, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Kök'ün öldüğünü tespit etti. Kök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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