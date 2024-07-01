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        TIR, kamyonet ve 2 cipin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde TIR, kamyonet ve 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:45
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        TIR, kamyonet ve 2 cipin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde TIR, kamyonet ve 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali B.'nin (47) kullandığı, sıfır otomobil yüklü 34 HN 1294 plakalı TIR, yavaşlayan trafikte duran İbrahim A. (60) 16 AUF 352 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde duran Tayfun Ö.'nün (31) kullandığı 16 AOP 872 plakalı cipe, cip de önündeki Mehmet K. (39) idaresindeki 16 BAB 233 plakalı cipe çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim A. ile cip sürücüsü Tayfun Ö., olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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