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        Tarlada oynarken düşen çocuğun göğsüne bıçak saplandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada koşarken ayağının takılması sonucu düşen Yıldız K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 01:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:50
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        Tarlada oynarken düşen çocuğun göğsüne bıçak saplandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada koşarken ayağının takılması sonucu düşen Yıldız K.’nın (10) göğsüne, yerde bulunan bıçak saplandı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedaviye alındı.

        Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin çocuğu 10 yaşındaki Yıldız K., patates tarlasında koşarken, dengesini kaybedip yerdeki bıçağın üzerine düştü. Bıçağın vücuduna saplandığı çocuk acı içinde feryat ederken, ailesi ve çevredekiler yardımına koştu. Göğsüne saplanan bıçakla kanlar içerisinde kalan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yıldız K., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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