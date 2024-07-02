Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 gözaltı, 4 kadın kurtarıldı
BURSA'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı.
BURSA'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi, ihbarla takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 1'i Özbek 4 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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