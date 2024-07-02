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        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 gözaltı, 4 kadın kurtarıldı

        BURSA'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:15
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        Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 gözaltı, 4 kadın kurtarıldı
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        BURSA'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi, ihbarla takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 1'i Özbek 4 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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