Bursa'da fuhuş operasyonunda 3 gözaltı, 4 kadın kurtarıldı (2)

Bursa'da,Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Saruhan S., Tayfun Ö. ve Murat Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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