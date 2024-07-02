Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Beninli sürücü yaralandı

Kaza saat 15.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Gbetolossi Thibaut’un kullandığı 16 KPM 07 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken tali yola dönüş yapan Hasan K. (38) yönetimindeki 16 ASE 975 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp, devirerek dururken, diğer araç sürüklendi. Kazada savrulan otomobilin sürücüsü Thibaut yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Thibaut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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