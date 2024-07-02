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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Beninli sürücü yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Beninli sürücü Gbetolossi Thibaut (32) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:40
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Beninli sürücü yaralandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Beninli sürücü Gbetolossi Thibaut (32) yaralandı.

        Kaza saat 15.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Gbetolossi Thibaut’un kullandığı 16 KPM 07 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken tali yola dönüş yapan Hasan K. (38) yönetimindeki 16 ASE 975 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp, devirerek dururken, diğer araç sürüklendi. Kazada savrulan otomobilin sürücüsü Thibaut yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Thibaut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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