Bursa'da 'İnzibat' adlı tay 2 milyon liraya satıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, tarım işletme Harası'nda yetiştirilen 59 Arap koşu tayı açık arttırma usulüyle satıldı. 'İnzibat' adlı safkan Arap tayı 2 milyon liraya sahibini buldu.

Karacabey Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) ihaleye çıkarılan 73 Arap koşu tayından 59'u alıcı buldu. Satışlardan 21 milyon 655 bin lira gelir elde edilirken, Arap tayları 60 bin ile 2 milyon lire arasında değişen fiyatlarda alıcı buldu. İhalenin en pahalısı tayı Zülfükar Güneli tarafından 2 milyon liraya alınan 'İnzibat adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'İnzibat'ı, yine Zülfükar Günalı'nın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı 'Alaycı Kuş' isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Hacı Çelik’in 1 milyon 300 bin liraya satın aldığı 'Alaca Höyük' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi.