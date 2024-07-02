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        Bursa'da İnşaat iskelesi devrildi; sıva ustası son anda kurtuldu

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Ramazan Akbaş (45), bir inşaatın 4'ün katında sıva yaparken, iskelenin devrildiğini fark edince son anda kendisini inşaatın içerisine atarak, metrelerce yükseklikten düşmekten kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:30
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        Bursa'da İnşaat iskelesi devrildi; sıva ustası son anda kurtuldu
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Ramazan Akbaş (45), bir inşaatın 4’ün katında sıva yaparken, iskelenin devrildiğini fark edince son anda kendisini inşaatın içerisine atarak, metrelerce yükseklikten düşmekten kurtuldu. Devrilen iskelenin yüksek gelirim hakkının üzerine düşmesi sonucu bölgede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Yapım aşaması devam eden inşaatın dış cephesine sıva yapmak için iskele kuruldu. Kurulan iskeleye çıkan Ramazan Akbaş, inşaatın 4'üncü katında sıva yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iskele bir anda devrildi. İskelenin devrildiğini fark eden Akbaş, son anda hamle yaparak inşaatın içerisine atladı. Devrilen iskele ise inşaatın yakınından geçmekte olan yüksek gerilim hattının üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Akbaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        EKİPLER, BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNEMİ ALDI

        İskelenin devrildiği yüksek gerilim hattının bulunduğu yere gelen elektrik idaresi ekipleri, bölgede planlı elektrik kesintisi yaptı. Devrilen iskelenin İtfaiye ekipleri tarafından indirilmesinden sonra bölgeye yeniden elektrik verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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