Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kocası Deresi'ne giren Hüseyin Balkız (14), boğuldu.

Akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Köprühisar Mahallesi, Kocası Deresi'ne Terziler Mahallesi'nden arkadaşları ile birlikte gelen Hüseyin Balkız, serinlemek için dereye girdi. Balkız, bir süre sonra gözden kaybolunca 112 Acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Balkız, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.