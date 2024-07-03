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        Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, ismini çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 02:25 Güncelleme: 03.07.2024 - 02:30
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        Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, ismini çeyrek finale yazdırdı. Bursa'da milli maçı heyecanla takip eden vatandaşlar, maçın ardından meydanlarda kutlama yaptı.

        A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakasında Avusturya ile karşı karşıya geldi. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Ay-yıldızlılar, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bursa'da milli maçın son saniyelerine kadar heyecanla takip eden vatandaşlar, çalınan son düdüğün ardından meydanlara akın etti. Çeşitli meydanlarda araçlarından inen vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini, meşale ve tezahüratlarla kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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