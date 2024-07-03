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        Silah zoruyla gasbettiği araçla kuyumcu soymaya giden şüpheli, 20 kilometrelik takiple yakalandı

        BURSA'da, silah zoruyla durdurduğu hafif ticari aracı gasbedip, soymak için gittiği kuyumcu dükkanının sahibi direnince kaçan Furkan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:20
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        Silah zoruyla gasbettiği araçla kuyumcu soymaya giden şüpheli, 20 kilometrelik takiple yakalandı
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        BURSA'da, silah zoruyla durdurduğu hafif ticari aracı gasbedip, soymak için gittiği kuyumcu dükkanının sahibi direnince kaçan Furkan M. (21), 20 kilometrelik polis takibiyle yakalandı. Şüphelinin kuyumcuyu soymaya teşebbüs ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kar maskesi takan Furkan M., Yavuzselim Mahallesi'nde önünü kestiği 16 MB 5906 plakalı hafif ticari aracı, Suriye uyruklu sürücüyü ruhsatsız silahıyla tehdit edip gasbetti. Şüpheli, araçla, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Çelebi Sokak'taki kuyumcu dükkanının önüne geldi. Yüzü maskeli Furkan M.yi gören dükkan sahibi, iş yerinin kapısını tutarak içeri girmesini engellerken, ikili arasında arbede çıktı. Furkan M., soygunu gerçekleştiremeden, gasbettiği hafif ticari araca binerek kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yandı.

        İhbar üzerine polis ekipleri, hafif ticari aracı takibe aldı. Aracın, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Yıldırım ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Şüpheli, 20 kilometre süren kovalamanın ardından Vakıf Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda araç durdurularak, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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