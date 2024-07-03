Silah zoruyla gasbettiği araçla kuyumcu soymaya giden şüpheli, 20 kilometrelik takiple yakalandı

İhbar üzerine polis ekipleri, hafif ticari aracı takibe aldı. Aracın, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Yıldırım ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Şüpheli, 20 kilometre süren kovalamanın ardından Vakıf Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda araç durdurularak, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

BURSA'da, silah zoruyla durdurduğu hafif ticari aracı gasbedip, soymak için gittiği kuyumcu dükkanının sahibi direnince kaçan Furkan M. (21), 20 kilometrelik polis takibiyle yakalandı. Şüphelinin kuyumcuyu soymaya teşebbüs ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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