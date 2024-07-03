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        Bursa'da ağaçlık alanda yangın

        BURSA'da,yol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:05
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        Bursa'da ağaçlık alanda yangın
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        BURSA'da,yol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki yol kenarında, ağaçların bulunduğu alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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