Bursa'da ağaçlık alanda yangın

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki yol kenarında, ağaçların bulunduğu alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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