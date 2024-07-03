Bursa'da 20 dönüm ekili buğday yandı

İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları mevkisindeki ekili buğday tarlalarında, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından 2 saatte söndürüldü. 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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