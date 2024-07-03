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        Bursa'da 270 bin dolu makaron ele geçirildi

        BURSA'nın Harmancık ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 270 bin dolu makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:40
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        Bursa'da 270 bin dolu makaron ele geçirildi
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        BURSA’nın Harmancık ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 270 bin dolu makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Harmancık İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara yüklü hafif ticari aracın ilçeden geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bursa’dan gelen aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçtaki M.C. ile M.D. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, kolilerde 270 bin dolu makaron ele geçirildi. Makaronlara imha edilmek üzere el konurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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