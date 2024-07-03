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        İş makinesinin kepçesinin çarptığı Miraç'ın parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:20
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        İş makinesinin kepçesinin çarptığı Miraç'ın parmağı koptu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.’nin (7) sol baş parmağı, kepçenin çarpmasıyla koptu.

        Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Berkan D. (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, yolda manevra yapan operatör Sebahattin E.’nin kullandığı ekskavatör ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan Miraç G.'nin eline çarptı. Sol elinin baş parmağı kopan çocuk, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, kopan parmağıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, parmağı dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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