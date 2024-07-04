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        Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde giden ticari taksiye çarptıktan sonra takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 01:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 01:15
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        Ticari taksiye çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
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        BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önünde giden ticari taksiye çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Aygün Ş. yönetimindeki 16 AVC 044 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Mehmet A. idaresindeki 16 T 0806 plakalı ticari taksiye çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yön levhası ve aydınlatma direğine çarpan her iki araç, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Aygün Ş. ve araçta bulunan Mahmut A. ile ticari taksi sürücüsü Mehmet A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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