Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1008 Sokak'ta 4 katlı binada çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişi, tedbir amaçlı olarak ambulansla İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURSA'da 4 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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