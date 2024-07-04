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        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim

        BURSA'dakızına boşanması için baskı yaptığını öne sürdüğü damadı Ali Gürbüz'ü (35), boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Hakkı Özen (60), yargılandığı davanın duruşmasında, "Ailemize çok zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:55
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        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
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        BURSA'dakızına boşanması için baskı yaptığını öne sürdüğü damadı Ali Gürbüz'ü (35), boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Hakkı Özen (60), yargılandığı davanın duruşmasında, "Ailemize çok zarar verdi. Yaşanacakları tahmin ettiğim için kendisinden sürekli uzak duruyordum. Olay günü sokakta karşılaşınca bana hakaret etti. O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim hakim bey. Kalbime takılan toplam 10 stent ile şu anda yaşıyorum" dedi.

        Olay, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Özen, iddiaya göre sokakta yürürken kızına boşanması için baskı yapan damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkaran İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Gürbüz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip, alın" diyerek ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen polisler, tost yaparak geçimini sağlayan şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan Özen, tutuklandı. Savcılık soruşturması sonrası hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özen'in yargılanmasına başlandı. İddianamede, Özen hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

        'BU SALONDA MÜŞTEKİ OLARAK BULUNABİLİRDİM'

        Savunmasında, 6 ayrı suçtan kaydı olan damadının dolandırıcılık yaptığını öne süren tutuklu sanık, "Ali, evli bir kadın ile dini nikahla yaşarken kızıma boşanması için baskı yapıp, şiddet uyguluyordu. Ailemize çok zarar verdi. Yaşanacakları tahmin ettiğim için kendisinden sürekli uzak duruyordum. Olay günü sokakta karşılaşınca bana hakaret etti. Çılgına döndüm, kendisini bıçakladım. O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim hakim bey. Kalbime takılan toplam 10 stent ile şu anda yaşıyorum. Ayrıca onu öldürmesem; şu anda sanık olarak karşınıza çıktığım bu salonda müşteki olarak bulunabilirdim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

        'BENİ VE ÇOCUKLARIMI DÖVÜYORDU'

        Mahkemede ifade veren Ali Gürbüz'ün eşi, evlendikleri günden itibaren şiddet uğradığını, maktulün 2 çocuklarına da şiddet uyguladığını ve kendisini aldatıp, dini nikah yaptığı kadını 3 çocuğu ile evlerine getirdiğini söyledi. Ali Gürbüz'ün ailesinin avukatı ise sanığın gerçekleri söylemediğini iddia edip, İsmail Hakkı Özen'in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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