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        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası Bursa'da çıkan olaylarda 13 tutuklama

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu şüphelinin akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayı Bursa'da protesto ederken Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:35
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        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası Bursa'da çıkan olaylarda 13 tutuklama
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        KAYSERİ’de Suriye uyruklu şüphelinin akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayı Bursa’da protesto ederken Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Bursa'da pazartesi akşamı meydana gelen olaylarda, Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesini protesto etmek için toplanan gruplar, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Suriye uyruklu bazı kişilerin iş yeri ile araçlarına zarar verdi. Gerginlik polisin zamanında aldığı önlemler ile büyümeden yatıştırılırken; güvenlik görevlileri, olaylara karışan 60 kişiyi aynı gece gözaltına aldı.

        Toplamda 27 olaya karışan şüpheliler, dün adliyeye adliye sevk edildi. Aralarında sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan şüphelilerin de olduğu 60 kişi, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, polis, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi arıyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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