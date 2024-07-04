Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çöp evini temizlemeye gelen ekibe güçlük çıkardı, ikna etmeye çalışan polisi bıçakladı

        BURSA'da'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen Feyzullah Yasa (68), kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöp evini temizlemeye gelen ekibe güçlük çıkardı, ikna etmeye çalışan polisi bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da‘çöp ev’ haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen Feyzullah Yasa (68), kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Binaya giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

        Polis ekipleri direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı, camı kırık pencereden sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

        Benzer Haberler

        Tarladaki ürünlere yapay zekalı sistemle takip
        Tarladaki ürünlere yapay zekalı sistemle takip
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ihracatı 2,8 milyar dolar
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin haziran ihracatı 2,8 milyar dolar
        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası Bursa'da çıkan olaylard...
        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası Bursa'da çıkan olaylard...
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: O suçu işlerken 12 kez kalp kri...
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: O suçu işlerken 12 kez kalp kri...
        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        Bursa'da damadını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi