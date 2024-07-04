Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü Bursa’da, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü belirtti.

Kentte, bugün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa'da 30 dakikada metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydeden meteoroloji yetkilileri, yağışların başladığı ilk yarım saatte 100'den fazla şimşek görüldüğünü ve yağışların akşam saatine kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini belirtti. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde yaşanan su baskınlarına ise belediye ekipleri müdahale etti.