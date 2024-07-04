Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (2)
YENİŞEHİR'DEEV VE ARAZİLERİ SU BASTIMarmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkilerken, Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve arazileri su bastı.
YENİŞEHİR'DEEV VE ARAZİLERİ SU BASTI
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkilerken, Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve arazileri su bastı. Koyunhisar Mahallesi Muhtarı Türker İleri, “Öğleden sonra aniden bastıran yağmur sonrası, mahallemizde bazı evler ile ekili arazilerimiz sular altında kaldı. Şu anda ne kadar hasar var bilmiyoruz. Hala yağışlar devam ediyor. Rabbim afatından korusun” diye konuştu.
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