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        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (2)

        YENİŞEHİR'DEEV VE ARAZİLERİ SU BASTIMarmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkilerken, Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve arazileri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:35
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        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (2)
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        YENİŞEHİR'DEEV VE ARAZİLERİ SU BASTI

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkilerken, Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve arazileri su bastı. Koyunhisar Mahallesi Muhtarı Türker İleri, “Öğleden sonra aniden bastıran yağmur sonrası, mahallemizde bazı evler ile ekili arazilerimiz sular altında kaldı. Şu anda ne kadar hasar var bilmiyoruz. Hala yağışlar devam ediyor. Rabbim afatından korusun” diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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