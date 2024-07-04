Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)
DERETAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİBursa'da sağanak hayatını olumsuz etkiledi, çok sayıda bölgede su baskınları yaşandı.
DERETAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Bursa'da sağanak hayatını olumsuz etkiledi, çok sayıda bölgede su baskınları yaşandı. AFAD'a 60'dan fazla ihbar yapılırken, Yıldırım ilçesinde Karınca Deresi taştı, yüksek kesimlerden gelen sel sularının getirdiği taş ve kaya parçaları da Teferrüç Mahallesi 3. Taşlı Sokak'ta 4 aracı, yaklaşık 100 metre sürükledi. Sel nedeniyle yollarda bulunan parke taşları da sökülürken, bölgeye ulaşmaya çalışan araç sahipleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.
METRO İSTASYONUNU SU BASTI
Öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kestel-Uludağ Üniversitesi metro hattının Odunluk İstasyonu'nu su bastı. Metro istasyonunun duvarlarından ve metro hattından akan sular nedeniyle ulaşımda, zor anlar yaşandı.
Öte yandan sağanak nedeniyle Yenişehir ilçesinin kırsal mahallelerinde ev ve tarım arazilerini su bastı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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