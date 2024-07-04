Bursa'da, yangında kül olan 318 hektar alan yeniden ormana dönüştürülüyor
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay çıkan yangında kızılçam ormanlarının zarar gördüğü 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay çıkan yangında kızılçam ormanlarının zarar gördüğü 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.
Büyükorhan ilçesinin kırsal Veletler Mahallesi yakınlarında, 20 Haziran günü çıkan yangında, 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangın sonrası bölgenin tekrar ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Tuncay Can Başkanlığında teknik bir heyet oluşturdu. Heyetin incelemesinin ardından zarar gören ağaçların damgalanmasına başlandı. Ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve yapılacak toprak işlemesinin ardından bölgenin yeniden ormanlaştırılması için 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaların, bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.
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