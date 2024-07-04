Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, yangında kül olan 318 hektar alan yeniden ormana dönüştürülüyor

        BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay çıkan yangında kızılçam ormanlarının zarar gördüğü 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:28 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, yangında kül olan 318 hektar alan yeniden ormana dönüştürülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde geçen ay çıkan yangında kızılçam ormanlarının zarar gördüğü 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.

        Büyükorhan ilçesinin kırsal Veletler Mahallesi yakınlarında, 20 Haziran günü çıkan yangında, 318 hektar kızılçam ormanı ile 133 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangın sonrası bölgenin tekrar ağaçlandırılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Tuncay Can Başkanlığında teknik bir heyet oluşturdu. Heyetin incelemesinin ardından zarar gören ağaçların damgalanmasına başlandı. Ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve yapılacak toprak işlemesinin ardından bölgenin yeniden ormanlaştırılması için 318 hektar alana 380 bin kızılçam fidanı dikilip 880 kilo kızılçam tohumu takviyesi yapılacak.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü çalışmaların, bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün

        Benzer Haberler

        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (2)
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (2)
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü
        Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü
        Bursa'da çıkan orman yangınında zarar gören alan yeniden ormanlaştırılıyor
        Bursa'da çıkan orman yangınında zarar gören alan yeniden ormanlaştırılıyor
        GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        GÜNCELLEME - Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu