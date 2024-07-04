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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:25
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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Yenişehir yolu üzeri İnegöl'ün Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Rutkay Gökçelik (24) yönetimindeki 16 JLJ 60 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Emrah Arslan (26) yönetimindeki 16 F 2728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya dönerken, sürücüler ile 16 JLJ 60 plakalı araçtaki yolculardan Zeynep Gökçelik (21) ile 4 yaşındaki Sıraç D., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Gökçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Sıraç D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Emrah Arslan'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan, hastaneye gelen yaralı yakınlarına müdahale alanına girmeye çalıştıkları sırada polis ekipleri müdahale etti.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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