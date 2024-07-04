Bursa'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (3)

METREKAREYE3 SAATTE 44 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bursa'da bugün, saat 14.30'da başlayan sağanak yağış 17.30 sıralarında şiddetini azalttı. Bursa'ya üç saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. Meteoroloji, yağışların yarın aralıklı olarak devam edeceğini söyledi. Bu arada, sağanak yağışlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ev ve işyerlerinde meydana gelen 80 su baskını ihbarına 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti.

‘ÇİFTÇİMİZİN VE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ’

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, aşırı yağış sonrası ekili arazileri sular altında kalan, Koyunhisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sağanak yağmurdan zarar gören çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Özel, "Yağmurun şiddetini gösterdiği ilk dakikalardan itibaren belediyemize bağlı ekipler muhtarlarımızı arayarak irtibata geçtiler. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Yağmurun dinmesi ile birlikte yapılacak olan hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak zararların karşılanmasında üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.