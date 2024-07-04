Bursa 'da sağanak; 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü (4)

OTOMOBİLNİLÜFER ÇAY'NDA SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilediği Bursa’da, çok sayıda bölgede su baskınları yaşandı. Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Çayı kenarında bulunan bir otomobil, debisi yükselen çaydan taşan suyla birlikte sürüklendi. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİ DEMİRTAŞ; 500’ÜN ÜZERİNDE İHBAR VAR

Sağanağın ardından sahada inceleme yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bugün saat 14.30'dan itibaren çok şiddetli yağmur yağdı. Metrekareye 44 kilogram civarında yağış oldu. 500'ün üzerinde ihbar var. Belediyeler bir taraftan, AFAD bir taraftan, DSİ ve kamu kuruluşlarımız bir taraftan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek üzere harekete geçtiler. Ancak sadece şu an bir ceset var. Ama cesedin muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden ve yağıştan kaynaklı bir ceset değil. Daha önce kaybolan birisi olabilir, ama olay yeri incelemesi daha devam ediyor. Bunun dışında ciddi bir sıkıntımız yok. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.