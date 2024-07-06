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        Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı; mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

        BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:20 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:25
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        Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı; mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı
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        BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 

        Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğukpınar Mahallesindeki 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binada mahsur kalan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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