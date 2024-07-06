Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı; mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı

BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğukpınar Mahallesindeki 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada binada mahsur kalan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü.