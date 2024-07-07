Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çatıdan düşen telekomünikasyon teknikeri ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekniker Osman T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çatıdan düşen telekomünikasyon teknikeri ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekniker Osman T. (38), çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp, telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Tekniker Osman T., telekomünikasyon hattındaki sorunu gidermek için fabrikanın çatısına çıktı. Hat üzerinde çalışma yapan Osman T., dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Gürültüyü duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tekniker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Yazık oldu
        Yazık oldu
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!

        Benzer Haberler

        Türkiye-Hollanda maçı, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te dev ekranlardan izlen...
        Türkiye-Hollanda maçı, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te dev ekranlardan izlen...
        Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı; mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kur...
        Bursa'da 3 katlı binada yangın çıktı; mahsur kalan 2 kişiyi vatandaşlar kur...
        Bursa'da 3 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın söndürüldü
        Harmancık'ta vosvos tutkunları bir araya geldi
        Harmancık'ta vosvos tutkunları bir araya geldi
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF'den 50 yıl önce mezun olanlar buluştu
        Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF'den 50 yıl önce mezun olanlar buluştu