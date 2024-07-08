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        Çöp evini temizletmeyip polisi bıçakladı, 'Peygamberim' deyince hastaneye yatırıldı

        BURSA'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:35
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        Çöp evini temizletmeyip polisi bıçakladı, 'Peygamberim' deyince hastaneye yatırıldı
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        BURSA'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi de kolundan bıçaklayan Feyzullah Yasa (68), savcılıktaki ifadesinde 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' dedi. Yasa, sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedaviye alındı.

        Olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

        Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Yasa’yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM'

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Yasa, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde “Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım” diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedaviye alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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