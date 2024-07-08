Çöp evini temizletmeyip polisi bıçakladı, 'Peygamberim' deyince hastaneye yatırıldı

BURSA'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi de kolundan bıçaklayan Feyzullah Yasa (68), savcılıktaki ifadesinde 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' dedi. Yasa, sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedaviye alındı.

Olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. ‘Çöp ev’ ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.