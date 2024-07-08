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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:05
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.’nın (52) kontrolünü yitirdiği 26 AJ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kevser B.'nin (37) kullandığı 16 ATY 622 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarında park halindeki 16 KMB 80 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı otomobildeki Sema A. (48), ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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