İmalathanede metal parçaları arasında saklanan 10 kaçak göçmen yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, polis, metal imalathanesinde saklanan 10 kaçak göçmeniyakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir metal imalathanesinde, kaçak göçmen çalıştırıldığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, metal parçalarının arasında ve yatak altında saklanan Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, iş yeri ile ilgili işlem başlatıldı.