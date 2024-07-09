Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada

BURSA'dataksi, motosiklet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden A.A.'nın kullandığı 16 T 1018 plakalı taksi, ara sokaktan çıkan Mehmet Yunus Ö.'nün kullandığı 16 BIC 080 plakalı motosikletle çarpıştı. Taksi ile motosiklet savrularak park halindeki 2 otomobile çarparken, motosiklet sürücüsü Mehmet Yunus Ö. ile arkasındaki arkadaşı Sefa U. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Taksi şoförü A.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Trafiğe kapanan cadde, taksi ve motosikletin kaldırılmasıyla açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.