Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem, ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki Adem B. ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Salih G. (44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, kara yolundan karşıya geçen Adem B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adem B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Kamyonet sürücüsü Salih G., ifadesine başvurulmak için gözaltına alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Kadın plaj görevlisini darbettiği iddia edilen 3 kız kardeş serbest kaldı
        Kadın plaj görevlisini darbettiği iddia edilen 3 kız kardeş serbest kaldı
        Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı gü...
        Bursa'da taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı gü...
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada
        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada
        Bursaspor, yeni teknik direktörü Batalla ile sözleşme imzaladı
        Bursaspor, yeni teknik direktörü Batalla ile sözleşme imzaladı
        Bursa'da ağabeyinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kişiyi öldüren sanığa m...
        Bursa'da ağabeyinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kişiyi öldüren sanığa m...
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu