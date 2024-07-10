Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'nın cinayet şüphelisi eşi kırmızı bültenle aranıyor

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu Efya El Yasin'in (24) cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı.

Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.