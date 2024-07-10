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        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'nın cinayet şüphelisi eşi kırmızı bültenle aranıyor

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu Efya El Yasin'in (24) cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:35
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        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'nın cinayet şüphelisi eşi kırmızı bültenle aranıyor
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu Efya El Yasin'in (24) cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin için kırmızı bülten çıkarıldı.

        Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi. B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

        OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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