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        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan kavgada, 1 hafta önce işten ayrılan arkadaşları tarafından bıçaklanan 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:50
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        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan kavgada, 1 hafta önce işten ayrılan arkadaşları tarafından bıçaklanan 2 işçi yaralandı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işten ayrılan ve eşyalarını toplamak için fabrikaya giden Uğur K. (30) ile iş arkadaşları Yahya K. (39) ve Kadir A. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Uğur K. elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp, kaçtı. Özel araçlarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Yahya Y.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. 

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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