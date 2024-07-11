Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması

        BURSA'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenlerini de olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenlerini de olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle normal şartlarda açık havada kalması gereken penguenler, günün büyük bölümünü havuzlarda ve klima konulan özel barınaklarında geçiriyor.

        Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 137 türden binden fazla hayvanı doğal ortamlarında barındırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Afrika'dan getirilen 10 erkek, 11 dişi ve 2 yavrudan oluşan toplam 23 penguen de özel bakıma alındı. Normal şartlarda açık havada yaşayan penguenler, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkmasıyla günün büyük bölümünü havuzlarda ve klimalar takılan barınaklarında, güneşten ve sıcaktan korunarak geçiriyor.

        Penguenler için yaptırılan havuzlardaki sıcaklığın, devridaim sistemiyle sabit tutulmaya çalışıldığını söyleyen hayvan bakıcısı İsmail Bozkurt, "Penguenler, aşırı sıcaklarda, dışarıda oldukları süre içinde gölgeyi tercih ediyorlar. Zamanın büyük bölümünü, suyun içinde geçiriyorlar. Serin olduğu için iç kısımdaki havuzu tercih eden penguenler, havuzdan çıkınca, bir süre sonra klima bulunan barınaklarına geçiyorlar. Penguenlerin beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Normalde günde 350 gram hamsi, mezgit ve sardalya balığı verdiğimiz penguenleri, yaz yaylarında her öğünde sadece 200 gram balık yediriyoruz" diye konuştu.

        Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde doğal ortamlarında yaşayan hayvanların beslenmesinin, mevsimlere göre ayarlandığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
        Orhaneli'nin ilk lavanta bahçesinde hasat başladı
        Orhaneli'nin ilk lavanta bahçesinde hasat başladı
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığının yargılanması devam e...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığının yargılanması devam e...
        Bursa Teknik Üniversitesinin geliştirdiği radar, orman yangınlarını erken t...
        Bursa Teknik Üniversitesinin geliştirdiği radar, orman yangınlarını erken t...
        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'nın cinayet şüphelisi eşi kırm...
        Hayvan gübresinin içinde cesedi bulunan Efya'nın cinayet şüphelisi eşi kırm...