Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alacak kavgasında arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Sedat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak kavgasında arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Sedat K. (44), alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Emre Kacır'ı (24) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır, arkadaşı Sedat K.'nin evine gitti. Taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sedat K. mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı. Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Sedat K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması
        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması
        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
        Orhaneli'nin ilk lavanta bahçesinde hasat başladı
        Orhaneli'nin ilk lavanta bahçesinde hasat başladı
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığının yargılanması devam e...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığının yargılanması devam e...
        Bursa Teknik Üniversitesinin geliştirdiği radar, orman yangınlarını erken t...
        Bursa Teknik Üniversitesinin geliştirdiği radar, orman yangınlarını erken t...