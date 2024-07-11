Alacak kavgasında arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Olay, saat 04.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır, arkadaşı Sedat K.'nin evine gitti. Taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sedat K. mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı. Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı.

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