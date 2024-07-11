Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kamyon şoförlerini darbeden muhtar tutuklandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddia edilen Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar (43), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon şoförlerini darbeden muhtar tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yol verme nedeniyle kavga ettiği kamyon sürücülerini darbettiği iddia edilen Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar (43), tutuklandı.

        Olay, 9 Temmuz’da Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Orhan Çakar ve 3 arkadaşı ile 3 kamyon şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbederken, kamyonlarda da hasar meydana geldi. Hafif yaralanan muhtar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından savcılıkta ifadesi alınan Çakar ile 3 arkadaşı ve 3 şoför serbest bırakıldı.

        Kamyon sürücülerinin hasarlarının yüksek olduğu gerekçesi ile itirazda bulunmasından sonra dün yeniden gözaltına alınan Gedelek Mahallesi Muhtarı Orhan Çakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Darp’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Uludağ Premium Ultra Trail, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla koşu...
        Uludağ Premium Ultra Trail, 35 ülkeden 2 bin 660 sporcunun katılımıyla koşu...
        Uludağ'da Ultra Trail heyecanı
        Uludağ'da Ultra Trail heyecanı
        Alacak kavgasında arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü
        Alacak kavgasında arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü
        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması
        Hayvanat bahçesinde penguenlere yaz uygulaması
        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Bir hafta önce ayrıldığı fabrikadaki 2 arkadaşını bıçaklayıp kaçtı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı
        Karacabey'de 6 ayda 385 kişi tutuklandı