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        Bursa'da demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 01:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 01:35
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        Bursa'da demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Adil Sokak üzerinde seyir halinde olan Fatih Adanur yönetimindeki 34 KCF 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce sokak üzerindeki bir sitenin demir korkuluklarına, ardından da park halindeki 16 ASN 20 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet boş arsaya düşerken, otomobil sürücüsü ile araçtaki Merve Adanur ve Gülcan Adanur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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