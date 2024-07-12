Bursa'da demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Adil Sokak üzerinde seyir halinde olan Fatih Adanur yönetimindeki 34 KCF 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce sokak üzerindeki bir sitenin demir korkuluklarına, ardından da park halindeki 16 ASN 20 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet boş arsaya düşerken, otomobil sürücüsü ile araçtaki Merve Adanur ve Gülcan Adanur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.