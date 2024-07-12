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        Havaya silahla ateş edip, sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki şüpheli yakalandı

        BURSA'da, tabanca ile havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada paylaşan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 06:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 06:55
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        Havaya silahla ateş edip, sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki şüpheli yakalandı
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        BURSA'da, tabanca ile havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada paylaşan H.E. (18), polis ekipleri tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

        Olay, 9 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi. Tabancayla binanın çatısına çıkan H.E., defalarca havaya ateş açtı. Daha sonra şüpheli o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı bulunan H.E., evine düzenlenen operasyonla, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınırken, havaya ateş ettiği tabanca da ele geçirildi. Şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

        Olayla ilgili sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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