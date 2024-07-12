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        İznik'te soğuk hava deposunda yangın

        BURSA'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:30
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        İznik'te soğuk hava deposunda yangın
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        BURSA’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Elbeyli Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunun çatısında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda bütün binayı sardı. Soğuk hava deposunda çalışan işçiler tahliye edilirken, binanın çevresinde park halinde olan araçlar da çekildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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