İznik'te soğuk hava deposunda yangın

Elbeyli Mahallesi’ndeki soğuk hava deposunun çatısında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda bütün binayı sardı. Soğuk hava deposunda çalışan işçiler tahliye edilirken, binanın çevresinde park halinde olan araçlar da çekildi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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