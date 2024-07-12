Alacak kavgasında arkadaşını hakaret ettiği için öldürdüğünü öne sürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Emre Kacır'ı (24) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Keskin (44), tutuklandı. Keskin ifadesinde; alacağını istediği Kacır'ın kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır, arkadaşı Sedat K.'nin evine gitti. Taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sedat K. mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı. Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı, sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" diyen Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.