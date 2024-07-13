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        Bursa'da 2 katlı ev, alev alev yandı

        BURSA'nın İznik ilçesinde 2 katlı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:35
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        Bursa'da 2 katlı ev, alev alev yandı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde 2 katlı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        İznik ilçesi Yeni Mahalle'de, Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı evde, saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Sava, tedirginlikle evden çıkarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu, çevre binalara sıçramadan söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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