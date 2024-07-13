Husumetlisi bıçaklayıp, boğazını kesti, koşarak ulaşmaya çalıştığı hastanede öldü

BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu B.Ü.( 33) tarafından 8 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen Bayram Apaydın (35), koşarak hastaneye giderken kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Apaydın hayatını kaybederken, kaçan Berk Ü. polis tarafından saklandığı evinde yakalandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Ü. ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Berk Ü., bıçakla Bayram Apaydın'ı vücudunun 8 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KOŞTU

Yaralanan Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı. O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Toplam 36 suçtan kaydı bulunan Bayram Apaydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.