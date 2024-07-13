Mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan A.S yönetimindeki 10 SF 882 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada E.A. (15), E.A. (18), sürücü A.S. (40) ve Ö.A. (12) ile İ.A (31) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan E.A. (18) kurtarılamadı.

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