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        'Yan bakma' kavgasında öldürüldü; 2 kuzen gözaltında

        BURSA'daBilal Türkmen (31), sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:15
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        'Yan bakma' kavgasında öldürüldü; 2 kuzen gözaltında
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        BURSA'daBilal Türkmen (31), sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü. Türkmen'i bacağından bıçaklayan Kamil Eren Ü. (22) ile kuzeni Mehmet Kağan Ü. (28) yakalandı.

        Olay, 12 Temmuz saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen, sokakta yürüdüğü sırada yolda karşılaştığı Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Ü., Bilal Türkmen'i bacağından bıçakladı. Türkmen kanlar içinde yere düşerken, amca çocukları olduğu öğrenilen Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, atardamarı kesilen ve aşırı kan kaybeden Türkmen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye götürülen Bilal Türkmen hayatını kaybetti, haberi alan yakınları hastaneye akın etti.

        2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Hastanede güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Ü. ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kağan Ü., kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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