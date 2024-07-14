'Yan bakma' kavgasında öldürüldü; 2 kuzen gözaltında (2)

Bursa'daBilal Türkmen'i (31), sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Eren Üstündağ (22) ile kuzeni Mehmet Kağan Üstündağ (28), çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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